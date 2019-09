Agguato ad un pulmino di tifosi del Fano Calcio: sette denunciati

Cronaca

Sette persone sono state denunciate dalla digos di Perugia, su disposizione della procura, che ha dato esecuzione ad altrettante perquisizioni, a carico di tifosi ritenuti responsabili, in concorso, di un'aggressione ai tifosi della squadra di calcio del Fano. Si è inoltre proceduto al sequestro di consistente materiale ritenuto utile ai fini delle indagini. I fatti - ricorda la questura perugina - risalgono allo scorso 4 agosto quando, a Gubbio al termine dell'incontro di calcio Gubbio-Fano valevole per la Coppa Italia, un gruppo composto da circa quindici tifosi locali ha organizzato un vero e proprio "agguato" lungo la strada che avrebbero percorso i tifosi del Fano, una volta lasciato lo stadio eugubino. Al momento del transito del minivan su cui viaggiavano i supporter del Fano, preceduto di pochi metri da un'auto della polizia di Stato, il mezzo è stato fatto oggetto di un fitto lancio di corpi contundenti, mentre alcune persone, utilizzando aste e bastoni lo hanno colpito, danneggiandolo. Alcuni componenti del gruppo assalitore, che hanno proseguito l'azione di danneggiamento sulla parte posteriore del mezzo, hanno poi aperto il portellone del vano bagagli, dal quale hanno portato via un casco da motociclista. I tifosi del Fano sono immediatamente scesi dal veicolo - ricorda ancora la questura - ed hanno avuto un breve contatto fisico con gli avversari, che sono poi fuggiti attraverso i campi sottostanti la sede stradale. Le immediate attività investigative svolte dalla digos di Perugia, in collaborazione con la questura di Forlì e di Siena, hanno permesso di giungere all'identificazione di sette giovani, dell'età compresa tra i 22 e i 38 anni, alcuni dei quali con precedenti di polizia, di cui cinque appartenenti alla tifoseria ultrà del Gubbio e altri due a quella del Forlì e del Colle Val d'Elsa (Siena), questi ultimi presenti allo stadio eugubino, esistendo un "gemellaggio" tra le rispettive tifoserie.