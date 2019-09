Lavori sulla rete elettrica, mancherà la luce in alcune aree di Verucchio e a Santa Cristina di Rimini

Attualità

Verucchio

| 16:58 - 13 Settembre 2019

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che sabato 14 settembre e domenica 15 settembre effettuerà interruzioni programmate del servizio elettrico in alcune aree del territorio comunale di Verucchio in particolare in località Cantelli e località Ventoso, per consentire alla società Terna, che gestisce le linee elettriche di alta tensione, di eseguire lavori di potenziamento della rete con la sostituzione di conduttori di alta tensione (132 Kv).



L'esecuzione delle operazioni in sicurezza richiede il "fuori servizio programmato" di alcune linee di bassa e media tensione nella fascia oraria 8:30 – 16:00.



Gli interventi sono stati programmati nel fine settimana per ridurre quanto possibile i disagi alle attività operative nei giorni feriali. Anche alcune vie del comune di Rimini saranno interessate all'interruzione della fornitura di energia elettrica dalle ore 8.30 alle ore 16 (S. Cristina i 171, S. Cristina i 173, S. Cristina i 156).



I clienti sono preavvisati attraverso affissioni (e avviso diretto personalizzato per le utenze servite in media tensione) nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.