Blockchain e criptovalute: un aiuto per rafforzare il turismo e la cultura in Italia

| 15:56 - 13 Settembre 2019

Blockchain e criptovalute.

Ogni Paese possiede qualcosa di che affascina e attira turisti e visitatori da tutto il mondo, e che va, conseguentemente, a rimpolpare le casse dello Stato. India, Svizzera, Spagna e tante altre nazioni stanno facendo il loro meglio per valorizzare le proprie risorse in questo senso. Anche l’Italia non è da meno, e non deve esserlo soprattutto considerando che è il Paese con il più grande impatto culturale. Il Belpaese sta puntando sempre più sulla valorizzazione e sul miglioramento del turismo culturale, sfruttando quelle che sono le tecnologie di ultima generazione, passando dalla blockchain all’Intelligenza artificiale, dalla criptovaluta all’IoT per portare il settore del turismo a un livello superiore.

La tecnologia blockchain in particolare è la culla di molte idee giovani che animano il business di nuove start-up di piccole e medie dimensioni impegnate nei settori più disparati, tra cui quello turistico. Quest’ultimo, in particolare, ben si è servito dei progetti ICO (Initial Coin Offering), contribuendo a far arrivare l’industria delle agenzie di viaggio ad una consistenza di 12,3 trilioni di dollari stimata per la fine del 2020.

La blockchain, esplosa soprattutto nei campi di finanza, medicina, banche e assistenza sanitaria, sta approdando anche nel turismo, con l’obiettivo di accrescerne i vantaggi competitivi. Ecco quindi che verrà utilizzata per eliminare le frodi, ridurre gli intermediari, offrire un’esperienza di viaggio sempre più “tailor-made” e ovviamente, migliorare i servizi già esistenti, rendendo possibile anche l’utilizzo di criptovalute quali Bitcoin e altcoin, ormai divenute una realtà non solamente per coloro che desiderano investire online.

La blockchain ha infatti la peculiarità di essere molto versatile, pertanto ha anche tutto il potenziale per essere impiegata nel turismo e dar vita a una combinazione assai vantaggiosa. Potrebbe ad esempio essere d’aiuto ai turisti nel trovare alloggio per il soggiorno in un’altra città: l’iter sarebbe sicuramente più economico perché metterebbe in contatto direttamente il cliente con il fornitore, senza dover passare per gli intermediari. Tramite piattaforme specifiche, inoltre, i due soggetti coinvolti potrebbero completare la transazione senza dover pagare ulteriori commissioni. Utilizzare la blockchain al servizio del turismo, specialmente nei pagamenti, avrebbe come benefici quelli di velocizzare le transazioni, in quanto eliminerebbe i passaggi tra gli intermediari bancari, e apporterebbe un miglioramento della sicurezza delle informazioni di pagamento.