Anche le guardie zoofile di Fare Ambiente salutano il capitano dei Carabinieri Califano

Attualità

Riccione

| 15:22 - 13 Settembre 2019

Il Capitano dei Carabinieri di Riccione Marco Califano.

Le guardie zoofile di Fare Ambiente ringraziano il capitano Marco Califano, Comandante della Compagnia Carabinieri di Riccione, per la disponibilità e la collaborazione ottenuta in questi quattro anni di onorato servizio al comando dei Carabinieri della Perla Verde.



“Desideriamo ringraziare fortemente il capitano Califano per la disponibilità accordataci in questi 4 anni. E’ stato per noi importante avere come riferimento un ufficiale che in più occasioni ci ha dimostrato fiducia e stima nella mission che quotidianamente ci prefiggiamo di raggiungere, nonché per il supporto operativo che più volte ci ha concordato.”



Il presidente provinciale di Fare Ambiente, i soci, i responsabili operativi e tutte le guardie zoofile, augurano al Capitano Califano buona fortuna per il proseguo della sua carriera istituzionale e, al contempo danno un caloroso benvenuto all’ufficiale che gli subentrerà.