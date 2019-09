Sindaco di Cattolica: "weekend da motogp e meteo favorevole, Riviera piena come in estate"

Attualità

Cattolica

| 15:05 - 13 Settembre 2019

Il sindaco di Cattolica Mariano Gennari.

Weekend da MotoGP e meteo favorevole fanno respirare in Riviera un clima da piena stagione estiva. Il mix ideale per puntare a prolungare tutte le attività legate al turismo. L'auspicio dell'Amministrazione Comunale è che la Regina non smetta troppo presto gli abiti dell'accoglienza. Un invito rivolto in particolare alle attività cattolichine per presentare una città ancora attiva ai tanti che scelgono di arrivare in città per trascorrere momenti di relax in questi ultimi scorci di estate.



L'Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri è fiduciosa: "Proviamo a destagionalizzare? Diamoci una mano. Confidiamo nella grande sensibilità degli albergatori, dei bagnini, di quanti operano nel mondo dell’incoming turistico, affinché non facciano trovare già da lunedì chiuse le proprie attività. L'accoglienza della città è sempre il miglior biglietto da visita per la comunità cattolichina”.



Secondo l'ordinanza balneare comunale le operazioni di chiusura, comprese le operazioni di lavaggio delle attrezzature, sono consentite esclusivamente dopo il secondo fine settimana di settembre. L'installazione di barriere invernali antisabbia, invece, può avvenire soltanto dopo il 30 di settembre di ogni anno. L'ordinanza balneare regionale prevede, inoltre, che le zone concesse (ad eccezione delle aree concesse per finalità di rimessaggio natanti) non possano essere recintate né può essere ostacolato l’accesso al mare con alcun metodo di ostruzione e deve essere garantito il pubblico transito per raggiungere la battigia.



“Non si tratta solo di buon senso – aggiunge il Sindaco Mariano Gennari. Proviamo tutti a fare qualcosa per far sentire benvenuti i nostri ospiti settembrini. Serve passare dalle parole ai fatti se vogliamo puntare alla destagionalizzazione. Con il sorriso sulla labbra che ci contraddistingue, spero che le vetrine dei negozi restino accese e gli stabilimenti rimangano aperti sino alla fine del mese”.