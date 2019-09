Riaprono le scuole, Comune di Bellaria: 'automobilisti siano disciplinati'

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:23 - 13 Settembre 2019

Il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti.

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina invita tutti i genitori che, a partire da lunedì, accompagneranno bambini e ragazzi a scuola, a una condotta ordinata e rispettosa della segnaletica, proprio per tutelare al massimo la sicurezza e la tranquillità degli alunni all’ingresso e all’uscita dagli istituti.



Un’attenzione che si richiede, in particolare, per le zone in cui la congestione del traffico è tradizionalmente maggiore, come ad esempio nel caso della “Manzi” e della scuola media “A. Panzini” (tra le altre, via Vasco da Gama, via Zeno, via Parenzo, strade in cui è opportuno tenere conto anche dei sensi unici di marcia); accortezza utile, quella di non affollare con i propri mezzi gli ingressi delle scuole oltre il tempo strettamente necessario e sfruttare le aree di sosta autorizzata, spesso vicinissime agli stessi plessi scolastici.



Ne è esempio l’area “Luna Park” di via dei Saraceni vicino alla scuola elementare Ferrarin, che l’Amministrazione invita a utilizzare per la sosta delle auto, nell’ottica della razionalizzazione del traffico avviata nell’area ed in ragione della prossimità al parco dell’istituto. A tal proposito, si segnala che, in occasione del primo giorno di scuola e grazie alla disponibilità della proprietà, esclusivamente nella giornata di lunedì 16 settembre sarà possibile parcheggiare le auto nell’area lato monte di via Ferrarin (di fronte alla scuola), zona presso la quale sarà impegnato a supporto dell’utenza anche personale della Polizia Municipale.