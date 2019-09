Leo Gullotta e Filippo Graziani tra i nomi della stagione teatrale di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 14:11 - 13 Settembre 2019

Il "Pensaci Giacomino" con Leo Gullotta.

Il ritorno di Leo Gullotta; l'inedito Shakespeare interpretato da Ale e Franz in "Romeo&Giulietta. Nati sotto contraria stella", con la regia di Leo Muscato; la prima assoluta di Iaia Forte, accolta in residenza al Salone Snaporaz –come ormai da consolidata tradizione per la città – per la messa a punto del debutto di "Interno familiare" tratto dal capolavoro di Anna Maria Ortese; la voce dolce e profonda di Mariama dalla Sierra Leone, che presenta - a pochissimi giorni dall'uscita - il nuovo album "Love, Sweat and Tears", unica data in Romagna e ultima in Italia. I teatri di Cattolica sono pronti ad accogliere la nuova stagione con tutte le carte in regola per soddisfare le aspettative del pubblico, dopo l'importante risultato ottenuto nella scorsa programmazione che ha realizzato il sold out in tutte le date.



Da lunedì 23 settembre parte con i rinnovi la campagna abbonamenti e il cartellone teatrale 2019-2020 annuncia subito un'importante novità: il raddoppio di due date di prosa che vedranno protagonisti Alessio Boni e Filippo Timi, una risposta al gradimento sempre crescente che negli anni recenti hapremiato le scelte della direzione artistica, improntate al criterio della qualità. Un risultato che si realizza grazie alla collaborazione tra l'Ufficio Cinema Teatro del Comune di Cattolica e il Circuito Multidisciplinare ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna.



Gli appuntamenti in programma dal 25 ottobre al 16 aprile, alternati tra il palcoscenico del Teatro della Regina e del Salone Snaporaz, sono 22 di cui 10 di prosa, 5 di musica, 4 di danza e 3 di comico.





Gli eventi della rassegna di prosa



Cartellone danza



Gli spettacoli comici



Gli spettacoli musicali



Il salone Snaporaz: programma



Informazioni campagna abbonamenti

Saràad aprire la rassegna di prosa ilcondi, un testo di condanna di una società becera e ciarliera, adusa alla calunnia, al dissacro e al bigottismo, in cui tutti gli assiomi e i ragionamenti pirandelliani si mostrano più che mai attuali. Con l'appuntamento delpresenterà, in cui l'attore ed autore racconta la storia, con elementi autobiografici, di un bambino diversamente abile che non corrisponde alla creatura che i genitori si erano immaginata al momento del concepimento. Allaè affidato il primo appuntamento del 2020, in calendario il,mentre ilporteranno a Cattolica ildi Francesco Niccolini, adattamento liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra. Ilinterpretano un ineditoin, spettacolo "di soli uomini" con la regia di Leo Muscato, in cui gli attori maschi interpretano anche i personaggi femminili cercando di dare vita, involontariamente comici, al più autentico spirito elisabettiano. Chiusura in grande stile per il cartellone della prosacon, prodotto da Alessandro Siani e Sonia Mormone. Un omaggio più che mai attuale ascrittore, filosofo, poliedrico letterato napoletano recentemente scomparso, padre del romanzo da cui fu tratto il film, qui adattato per il teatro dain scena cone uno straordinario cast di attori napoletani.Ilil cartellone della danza si apre con, balletto in due atti su musiche di Gioachino Rossini. Già vincitrice del Gold Critics Award (2007) e del Premio Bucchi (2011), la straordinaria versione coreografica delfirmata da Giorgio Madia è ispirata alla celebre fiaba di Charles Perrault a cui resta fedele, ma è ambientata negli anni cinquanta con i clichés di ruoli e opportunità che si rifanno al prosperoso periodo postbellico.laporta in scena, rivisitazione di due celeberrime opere musicali nell'interpretazione di due coreografi italiani,, da anni attivo in Germania presso prestigiose compagnie, e, direttore artistico della compagnia.Immancabili gli appuntamenti con la comicità. Ilarrivano dalla Spagna gliconun "dis-concerto" che passa in rassegna alcuni dei momenti più alti nella storia della musica classica combinati in maniera ingegnosa alla musica pop. L'elegante e virtuosa interpretazione dei quattro eccezionali musicisti in scena proporrò, tra una risata e l'altra, le arie più famose di Mozart, Vivaldi e Paganini, improvvisazioni di flamenco, rock e pop fino ad arrivare agli U2. Ilcon latorna al Reginaa raccontare la sua storia personale di padre e di figlio paragonata a Edipo, Ulisse, Achille, Enea e compagnia bella, fino ad arrivare a San Giuseppe, Maria e Gesù Bambino. Ilproporrà, avventura di un gruppo di suore che tentano di attraversare la tempesta del fascismo che approda a Torino nel 1944.Nel cartellone della musica spicca ilun incontro-spettacolo dedicato adconcepito dal figliocon il giornalista, che a teatro ha già portato con successo Giorgio Gaber e Fabrizio De André. Due le proposte musicali, coinvolgenti racconti del medico conduttoreinsieme al grande, accompagnati dalle musiche originali di, per riflettere su come il nostro destino dipenda anche da noi;per rivivere la favola di Freddie Mercury grazie allapiù acclamata d'Europa, con un contributo video straordinario die la regia diIlaprirà la stagione cattolichina in musica con un appuntamento internazionale: ildalla Sierra Leone arriva la voce dolce e profonda diaccompagnata da Serge Ananou e Georges Dieme, per presentare il nuovo album, in uscita il 20 settembreDi analogo respiro internazionale la seconda proposta,un concerto che vede insieme due grandi artisti: la pianista e cantante brasilianae il più grande trombettista italianoPer la prosa,firma l'adattamento e interpreta una storia piena di mistero e consolazione tratta dal libro di Antonio Moresco, con accompagnamento musicale dal vivo.per il progettodella Regione Emilia Romagna laporterà in scenatratto da Filomena Marturano di Eduardo De Filippo. Ancora un grande autore qual è Luigi Pirandello sarà presente ilcon, riscrittura sul tema della famiglia e del tradimento dicon la voce diche interpreteranno in parole e musica, dal capolavoro di Anna Maria OrteseDoppia proposta per la danza conprotagonistadel pluripremiatoconin, performance ispirata alla più celebre gara della campionessa piemontese di sci di fondo Stefania Belmondo, la 15km a tecnica libera delle Olimpiadi di Salt Lake City 2002, che le procurò l'oro al termine di una formidabile rimonta.La campagna abbonamenti prende il via il 23 settembre con i rinnovi, la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti si svolgerà dal 4 al 15 ottobre. La prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli del cartellone avrà inizio il 18 ottobre.