Lavori in corso sulla strada per Albereto, chiusa parte della Sp 131 Il 16, 17 e 18 settembre per risanamento della pavimentazione stradale

Attualità Montescudo-Montecolombo | 12:14 - 13 Settembre 2019 Lavori in corso. Nei giorni 16, 17 e 18 settembre, dalle ore 7 alle ore 19, sarà chiuso per tutti i veicoli il tratto di S.P. n° 131 “Albereto” da fine località Albereto al confine con la Repubblica di San Marino per l’esecuzione di lavori di risanamento della pavimentazione stradale. I lavori rientrano nell'ambito dell’Accordo Quadro di manutenzione delle SS.PP. del Nucleo Conca per il 2019.