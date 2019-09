Mini Cooper griffata "Sic58" esposta a Misano, all'asta sul web

Sport

Misano Adriatico

| 07:25 - 13 Settembre 2019

Mini Cooper all'asta.

Una Mini Cooper dedicata a Marco Simoncelli e esposta in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini - in programma sul circuito di Misano Adriatico nel fine settimana - all'asta sul Web a sostegno dell'attività della Fondazione Simoncelli nata per onorare la memoria del campione romagnolo morto sulla pista di Sepang il 23 ottobre del 2011. La vettura, una Mini Cooper Classic del 1993 completamente allestita da Just Minis e personalizzata con la livrea 'Sic58', sarà in mostra nella tappa romagnola del Motomondiale ed è ora all'asta sul portale benefico Charitystars: i proventi raccolti saranno devoluti alla Fondazione Simoncelli, organizzazione di utilità sociale e senza scopo di lucro costituita dalla famiglia del pilota di Coriano.