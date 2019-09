Rifiuti abbandonati. Hera rassicura: "Eseguita la pulizia nel rispetto del piano programmato dal servizio"

Attualità

Isola ecologica via Perleoni-Marecchiese.

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Hera in risposta alla polemica sollevata da un lettore di altarimini, in merito alla situazione di abbandoni di rifiuti in via Perleoni all'incrocio con via Marecchiese. (Vedi notizia), Hera desidera puntualizzare quanto segue.



"Non appena pervenuta la segnalazione, un responsabile di Hera si è recato prontamente sul posto per verificare lo stato dell’isola ecologica stradale: la batteria era completamente pulita (vedi foto), e la calotta montata sul cassonetto del rifiuto indifferenziato non presentava problemi di mal funzionamenti. Per questa postazione, gli attuali piani di lavoro prevedono dei passaggi di raccolta dei rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti 2 volte alla settimana (giovedì e domenica) e finora non aveva evidenziato problemi di abbandoni. Inoltre non risulta che recentemente i cassonetti e la calotta di questa postazione abbiano avuto problemi o guasti che impedissero all’utente di conferire i rifiuti all’interno dei cassonetti.Pertanto, presumiamo che il problema sia dovuto a un abbandono di rifiuti occasionale, di cui poi si è proceduto ad eseguire le pulizie nel rispetto dei piani di lavoro programmati dal servizio".