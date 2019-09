Rimini, le condizioni di degrado della rampa accesso carrozzine disabili Una lettrice di altarimini ci ha inviato una segnalazione, sulla situazione dell'unica rampa di via Simonini

Attualità

Rimini

| 17:59 - 12 Settembre 2019

Le condizioni in cui versa l’unica rampa in via Simonini a Rimini.