Attualità

Rimini

| 17:47 - 12 Settembre 2019

Il parcheggio "selvaggio" nella ciclabile.

Un altro caso di parcheggio "selvaggio" a Rimini segnalato da un nostro lettore. Una scena purtroppo già vista in quel tratto di ciclabile, in via Marecchiese, in una zona particolarmente trafficata. La vettura parcheggiata in divieto blocca le tre corsie, le due riservate alla bicicletta e quella dei pedoni.