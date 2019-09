Rimini: un tributo concerto ai Beatles, il 26 settembre un tuffo indietro nel tempo

Eventi

Rimini

| 17:30 - 12 Settembre 2019

Rangzen Norton Light.

In occasione del cinquantesimo anniversario dell’uscita dello storico album dei Beatles “Abbey Road” , il Rangzen Fan Club, i Beatlesiani d’Italia e la band, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Rimini e con il contributo di Datatrade Rsm Apple Center, organizzano una serata tributo al Teatro degli Atti di via Cairoli a Rimini. Appuntamento il 26 settembre alle 2.15 per ascoltare le celebri hit dei "quattro di Liverpool".



Nei 500 album della storia del rock, la classifica stilata il 16 ottobre 2003 da Rolling Stone, ben quattro sono gli album dei Beatles piazzati nei primi dieci posti. Abbey Road risulta al sesto posto, assieme al White Album, quinto, Sgt Pepper, secondo e Revolver al primo posto. La giuria era composta da oltre trecento importanti critici, musicisti e giornalisti musicali.



Con “Abbey Road Live”si chiudono le celebrazioni che la band riminese Rangzen, che tra l’altro ha inciso un album nei celebri studi di Londra e si è esibita al Cavern di Liverpool, ha dedicato con grande successo negli anni a quasi tutti gli album dei Fab Four.: da Help a A hard day’s Night fino a Sgt Pepper, Revolver e il White Album passando per Rubber Soul, Magical Mystery Tour e Yellow Submarine. Abbey Road è stato già eseguito a Milano al “Memo” e a Roma al “Lanificio 156” ma i Rangzen hanno tenuto la loro città per il giorno preciso della uscita dell’album: 26 settembre 1969. Non mancate dunque a questo ultimo “Appuntamento Beatlesiano” dei vostri Rangzen. Nel corso della serata dalle ore 18 e 30 sarà anche possibile farsi una foto sulle celebri strisce pedonali.



Ragzen- Francesco Cardelli- basso, chitarra. Ricky Cardelli-chitarre, tastiere, moog. Claudio Cardelli- chitarre. Enrico Giannini-tastiere, percussioni. Marco Vannoni-batteria.



Ingresso unico 12 euro- Info e Prenotazioni – sms o whatsapp 3313036962-3385037904- 3334574574. Prevendita presso Gelateria Pont De Dievli Viale Tiberio 83A Rimini