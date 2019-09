Servono due unioni dei Comuni divise tra Bassa e Alta Valmarecchia: la proposta dell'ex sindaco Cappella

Attualità

Casteldelci

| 16:48 - 12 Settembre 2019

Nel riquadro l'ex sindaco Cappella.

L'ex sindaco di Casteldelci Luigi Cappella, in una nota, chiede modifiche all'Unione dei Comuni Valmarecchia, ribadendo però la sua importanza, soprattutto per le piccole comunità di montagna. "Senza unione le comunità soffrono. Soprattutto le piccole comunità. Soprattutto le piccole comunità di Montagna. Se c'è unione si possono vincere le sfide dell'innovazione e dei cambiamenti sempre piu rapidi. Solo con l'unione si potranno avere le professionalità appropriate e dar loro le necessarie gratificazioni e motivazioni", evidenzia Cappella. Serve comunque un cambiamento, dopo cinque anni che l'ex sindaco non esita a definire "di quasi stallo", assumendosi una parte di colpa. L'appello, ai dieci sindaci della Valmarecchia, è di chiudere l'attuale esperienza dell'Unione dei Comuni Valmarecchia e "andare in modo rapido a una nuova unione, con nuova governance e un nuovo statuto". Per Cappella diventa cruciale individuare il "bacino territoriale ottimale" per il miglior funzionamento dei cittadini e a quel punto trasferire tutte le le funzioni in campo attualmente ai singoli comuni. Il suggerimento, già avanzato peraltro da altre personalità politiche, è quello di creare un'Unione di Alta Valle e una di Bassa Valle. "Il buon senso farà si che fra le due Unioni ci sia la massima collaborazione ed anche una concreta organizzazione operativa per alcuni servizi, per esempio l'informatica, il personale o la protezione civile, magari assegnando alla Provincia o al Distretto il compito di gestire quei servizi per i quali si dovesse valutare più utile un bacino territoriale più ampio delle singole unioni, per esempio i servizi sociali", rileva l'ex sindaco Cappella. Con un invito al governo: le agevolazioni "tenute nel cassetto" per le fusioni ("rivelatesi troppo complicate e difficilmente percorribili") siano applicate ai comuni che gestiranno in maniera associata tutti i servizi, "rimanendo però con sindaci e consiglieri eletti a suffragio universale,titolati a custodire e garantire l'identità delle loro comunità, pari dignità e opportunità dei loro abitanti, a prescindere dal loro indirizzo".