Riccione: sindaco Tosi e vicesindaco Galli in visita ai nonni e ai giovani in montagna

| 16:17 - 12 Settembre 2019

Nelle foto di gruppo sindaco e vicesindaco con i giovani a Canazei e con gli anziani ad Alleghe.

Il Sindaco Renata Tosi e il vicesindaco Laura Galli anche quest’anno non hanno voluto mancare alla consueta visita rivolta ai nonni riccionesi che hanno scelto la montagna per trascorrere due settimane di vacanza.



Circa 90 anziani pensionati sono in questi giorni ad Alleghe (BL) per fare ritorno a Riccione domenica prossima. Tra passeggiate, buon cibo,animazione e servizi specifici come la presenza dell’assistenza infermieristica, svago e benessere sono assicurati. Tre sono le destinazioni vacanza proposte e organizzate dai Servizi alla Persona del Comune di Riccione. Oltre ad Alleghe, a giugno la destinazione proposta è stata Fiera di Primiero (TN), a settembre sarà la volta della località termale di Abano Terme (PD) dal 29 settembre al 13 ottobre per la quale ci sono ancora alcuni posti disponibili. Sono 150 i nonni riccionesi che complessivamente, incluso il terno turno di settembre, avranno partecipato alle vacanze comunali.



Quest’anno il Sindaco Tosi e il Vice sindaco Galli, oltre ai nonni, hanno portato i loro saluti anche agli adolescenti della Parrocchia SS. Angeli Custodi in vacanza a Canazei.