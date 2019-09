Tornano il caldo e l'estate, il weekend della motogp e delle sagre nel segno del sole

Attualità

Rimini

| 15:37 - 12 Settembre 2019

Panorama di Bellaria Igea Marina (foto di Pierluigi Missiroli).

Un weekend ricco di eventi sul riminese, a partire dalla Motogp, un weekend che sarà nel segno del sole e di condizioni estive. Le temperature massime infatti saranno sui 26° da venerdì a domenica: valori estivi e non certo tipici dell'autunno meteorologico, iniziato lo scorso 1 settembre. Secondo l'analisi dello staff di Centro Meteo Emilia Romagna, ci sarà qualche annuvolamento in più domenica, ma senza precipitazioni. Le temperature tra il 17 e il 18 settembre dovrebbero rientrare nelle medie del periodo.



A cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Venerdì 13 Settembre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: In prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, comprese tra +17°C e +26°C su tutta la provincia.

Venti: deboli, in prevalenza dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Radiazione UV: 7 (alta).

Attendibilità: molto alta.



Sabato 14 Settembre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: In prevalenza sereno, con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, comprese tra +17°C e +26°C su tutta la provincia.

Venti: a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Radiazione UV: 6 (alta).

Attendibilità: molto alta.



Domenica 15 Settembre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per il transito di nubi stratificate, a tratti più compatte.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento nei valori minimi, comprese tra +18°C e +26°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: da calmo a poco mosso.

Radiazione UV: 5 (moderata).

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: inizio settimana stabile e in prevalenza soleggiato sulla provincia Riminese, da valutare comunque maggiore nuvolosità tra Martedì 17 e Mercoledì 18, sebbene al momento con medio-bassa probabilità di fenomeni associati, eventualmente possibili tra la notte di Martedì e la mattinata di Mercoledì. Temperature in flessione e rientro nella media del periodo.



Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram