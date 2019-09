Controlli sui treni a Rimini: 17 persone denunciate e 4 minori rintracciati

Cronaca

Rimini

| 15:26 - 12 Settembre 2019

La stazione ferroviaria di Rimini.

Tempo di bilanci per la Polfer di Rimini e per il presidio attivato nel trimestre estivo presso la stazione ferroviaria di Rimini. Dal 1 giugno al 31 agosto sono state 5086 le persone identificate, 17 quelle denunciate, quattro i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle rispettive famiglie o collocati presso strutture protette. Nel corso delle attività, gli agenti della Polfer hanno sanzionato 38 violazioni amministrative, 35 in materia di sicurezza ferroviaria, e sequestrato 15 grammi di stupefacenti. Sei pr sono stati sottoposti a Daspo urbano, sorpresi all'interno della stazione ferroviaria di Riccione mentre vendevano biglietti o promuovevano serate di discoteche e locali da ballo.