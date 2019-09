Calcio Promozione: Pietracuta, prima vittoria con poker al Bellaria Igea Marina. Sant'Ermete pari al 92'

Sport

Rimini

| 18:37 - 15 Settembre 2019

La rosa del Pietracuta 2019-2020.

Bellaria Igea Marina - Pietracuta 0-4



Gambettola - Sant'Ermete 1-1



Sparta Castelbolognese - Torconca 1-1



Faenza - Vis Misano



Bagnacavallo - Novafeltria 0-1

: Forastieri, Minacapilli (69' Fusi), Alvisi, Paganelli, Zanotti, Pruccoli; Righini (57' Vivo), Galassi; Marchini (46' Caporali), Zanni (69' Loi), Facondini (46' Bellavista).In panchina: Sapucci, Aruci, Tebaldi, Ceccarelli.All. Fusi.: Leardini, Mularoni, Masini (80' Moretti), Tosi, Lessi, Tomassini A.; Golinucci (68' Cesarini), Fabbri Fr. (90' Satalino); Fratti (78' Bruma), Tomassini F.R. (80' Fabbri D.), Evaristi.In panchina: Balducci, Fabbri Fed., Tadzhybayev, Della Rosa.All. Fregnani.: Mineo di Forlì (Assistenti: Proetto e Muratori di Cesena).: 3' e 59' Tomassini F.R., 41' Fratti, 79' Bruma: ammoniti Minacapilli, Pruccoli, Moretti. Angoli 3-6.: prima vittoria stagionale per il Pietracuta, trascinato da Fabio Ramon Tomassini, ex di turno. I rossoblu conquistano i tre punti con un 4-0 espressione di una prestazione convincente. Al 3' Golinucci sulla destra si porta sul fondo e mette al centro, respinta corta della difesa che Tomassini capitalizza con una secca conclusione dal limite. Tomassini colpisce il palo al 16', poi al 41' Evaristi serve Fratti all'altezza della linea di fondo. L'attaccante salta Zanotti e Pruccoli, si accentra e infila con un rasoterra Forastieri sulla sua destra. Al 59' ancora Tomassini sfrutta un lancio di Tosi per battere Forastieri dopo un perfetto stop. Al 79' Bruma, da poco entrato in campo, ruba palla a Pruccoli e serve Tomassini. L'attaccante chiude il triangolo e Bruma con freddezza fa poker.: Morelli, Lelli (71' Zamagna), Rigoni, Bacchini (75' Tramonti), Merloni, Corbara; Barducci (64' Berardi), Limounì (63' Braccini), Angeli, Brigliadori, Ambrosini (82' Ercolani)In panchina: Pracucci, Alessandri, Giunchi, Mordenti.All. Angeli F.: Vandi, Bonifazi (57' Bellanti), Genghini, Ciccarelli, Fini, Castiglioni; Qatja, Contadini (17' Gacovicaj); Molari (75' Depaoli), Vukaj, Mancini (81' Belloni).In panchina: Rossi, Pacaj, Marcaccio, Censi, Cupioli.All.Pazzini.: Tabaku di Faenza (Assistenti: Saygin di Bologna e Linoci di Faenza).: 90' Ercolani (G), 92' Belloni (SE).: ammoniti Bellanti, Vukaj; Limounì, Tramonti, Berardi, Ercolani.: terzo 1-1 di fila in campionato per il Sant'Ermete, con la gara che si accende nel finale. Al 90' Ercolani sfrutta un assist da destra per infilare Vandi. Due minuti dopo Belloni pareggia in mischia, con un tiro deviato da un difensore: la palla scavalca l'incolpevole Morelli. Lo stesso Belloni sfiora l'incredibile 1-2, ma il suo tiro colpisce l'esterno della rete.Bentivoglio, Vergani, Nonni, Pirozzi, Bonetti, Mordini, Placci (63' Costa), Lebbaraa (60' Vespi), Conti, Mainetti, Dardi (82' Dall'Oppio).In panchina: Landi, Talenti, Piticchi, Mazzoni, Dattoma, Bentini, Vespi, Costa.All. Mosconi.Hysa, Franca, Franciosi, Ferrani (86' Picchi), Musabelliu, Tombari; Ortolani, Casoli, Pasolini, Brighi (65' Mani), Di Addario.In panchina: Mancini, Guenci, Averhoff, Harrach, Mani, Cugnigni, Zavatta.All. Vergoni.: Arienti di Cesena (Assistenti: Santoni di Cesena e Spani di Ravenna).17' Conti, 72' Ferrani (T).FAENZA:In panchina:All.VIS MISANO:In panchina:All. Bucci.ARBITRO: De Robertis di Bologna (Assistenti: Verdone e D'Auria di Imola).RETI:NOTE:CRONACA:: Mazzotti Matt. I, Rubbi (63' Signani), Bucci, Maccolini, Vincenzi (53' Piva), Francesconi; Ndiaye, Calderoni M. (69' Giuliani); Greco, Calderoni S. (84' Mazzotti Mat. II), Capirossi (69' Marilungo)In panchina: Tampieri, Marilungo, Giuliani, Cavaliei, Bandini, Domi.All. Mazzotti Mar.: Batani Gori, Cappella A., Rinaldi, Radi; Narducci, Mahmutaj (72' Crociani), Piva (53' Sartini); Mezgour (86' Radici), Muratori (65' Giovagnoli), Di Filippo (53' Balducci).In panchina: Cappella D., Giovanetti, Morciano, Ceccaroni.All. Mugellesi.: Mantelli di Bologna (Assistenti: Capritta di Ravenna e Watanabe di Faenza).: 10' Muratori (N).: espulso Cappella per doppia ammonizione al 62'. Ammoniti: Calderoni M., Greco, Capirossi, Crociani, Bucci. Angoli 3-3.