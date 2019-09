Calcio 1a Cat: Morciano, esordio al top. Battuto 3-1 il Verucchio

Sport

Morciano di Romagna

| 17:22 - 15 Settembre 2019

Calciatore in azione (foto di repertorio).

MORCIANO - VERUCCHIO 3-1



MORCIANO: Marconi, Fraternali (dal 70° Berardi), Baffoni, Grechi, Tenti, Volponi (dal 90° Marconi Ed.), Puglisi (dal 81° Antonelli), Sottile, Dragoni (78° Radu), Longoni (dal 66° Monaldi).

In panchina: Petrucci, Formica, Ingrosso, Bartolini.

All. Antonioli.

VERUCCHIO: Maggioli, Colonna, Schipano (dal 57° Girometti ), Bonavitacola, Grossi, Zaghini, Michilli (dal 46° Liberato, dal 65° Bianchini), Genghini, D’Amuri (dal 86° Traini), Ronchi, Pioli (dal 77° Tentoni).

In panchina: Palmieri, Giuliano, Gregori, Leardini.

All. Nicolini.



ARBITRO: Mancini di Rimini.

RETI: 1' pt Genghini (V), 18' pt Longoni, 43' pt Gravina, 23' st Puglisi

NOTE: ammonito Fraternali.



Il Morciano si aggiudica il big match della prima giornata, mentre il Verucchio, dopo un percorso in coppa non particolarmente brillante, incassa il primo k.o. di stagione. Per i rosanero la partita sembrava essere in discesa dopo il gol del primo minuti: errore della difesa locale, stop di Genghini e pallontto imprendibile per Marconi. Superato il momento no, il Morciano inizia a tessere trame di gioco, sprecando l'occasione del pari al 5' con Longoni, tiro alto a tu per tu con Maggioli. Al 18' Longoni riscatta il precedente errore, con un preciso diagonale che si infila alla sinistra del portiere ospite. Al 43' Gravina raddoppia, superando Maggioli con un altro diagonale imparabile. Due minuti dopo proteste dei local per il gol annullato a Gravina, servito da un cross da sinistra di Puglisi. Lo stesso Puglisi chiude i conti al 68', dopo aver vinto un contrasto con un avversario. Tiro di punta e Maggioli beffato sul primo palo.