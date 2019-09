Festa del volontariato a casa Bracconi a Rimini per 30 associazioni

Attualità

Rimini

| 13:55 - 12 Settembre 2019

Uno scatto della festa del volontariato a Covignano.

Sabato 7 settembre il volontariato si è festeggiato a La Casa di tutti, la sede delle associazioni “Bracconi” di Covignano dove i volontari trovano spazi e consulenze per le proprie attività a favore di chi ha bisogno e dell'ambiente. Ben 250 i presenti stimati in rappresentanza di più di 30 associazioni.



Accompagnato dalle note di Aleandro Baldi, il pomeriggio è trascorso tra sorrisi, applausi e tante storie di solidarietà. I volontari si sono raccontati e hanno condiviso un mondo variegato, fatto di età, culture, tradizioni, gioie e dolori del donarsi quotidiani. La casa ospita una cinquantina di organizzazioni mentre altre trovano spazi per le proprie attività e servizi di supporto, tra consulenze e corsi di formazione. La casa è anche un luogo di confronto e di dibattito: si programmano tavoli di progettazione e si cerca di stimolare la nascita di nuove collaborazioni.



Insieme ai volontari era presente il centro di servizio per il volontariato di Rimini “Volontarimini” e il Csv di Forlì-Cesena “Assiprov”, gli assessori Gloria Lisi del comune di Rimini e Emma Petitti della regione Emilia-Romagna, con le consigliere regionali Nadia Rossi e Raffaella Sensoli. In occasione dell'evento sono stati raccolti 3.915 euro che, a saldo delle spese, saranno usati per sostenere le spese della casa.