Coriano: nominate le due nuove dirigenti scolastiche Fabiola Maffei e Barbara Cappellini

Attualità

Coriano

| 13:26 - 12 Settembre 2019

La prima riunione con le due nuove dirigenti scolastiche.

Si è tenuto oggi (giovedì 12 settembre) l’incontro di presentazione tra l’amministrazione del Comune di Coriano e le nuove due dirigenti scolastici nominate quest’anno per gli Istituti Comprensivi di Coriano e di Ospedaletto. Il sindaco Domenica Spinelli, affiancata dall'assessore Beatrice Boschetti e i consiglieri delegati alla scuola Anna Pecci e Gaia Cecilia Codecà, hanno voluto porgere il proprio benvenuto a Fabiola Maffei e a Barbara Cappellini, cogliendo l’occasione per imbastire quello che sarà il lavoro futuro che vedrà impegnata amministrazione comunale e dirigenza scolastica.



Beatrice Boschetti (assessore ai servizi socio-educativi): ”Siamo molto contenti di poter avere quest’anno le nomine dei dirigenti di ruolo, dopo anni di reggenza. Anche se nulla abbiamo da recriminare ai precedenti dirigenti, in questi anni ci siamo resi conto della grande fatica da parte loro che la reggenza comporta.”



Domenica Spinelli (sindaco): ”Colgo l’occasione, oltre che per augurare un buon lavoro alle nuove dirigenti ed offrire la massima disponibilità dell’Ente, di ringraziare il dott. Nicola Tontini ed il dott. Christian Montanari per gli ottimi risultati raggiunti in questi anni, grazie all’ottima collaborazione sempre messa in campo da entrambe le parti.”