Pronto il nuovo capolinea del trasporto pubblico del polo scolastico di Viserba

Attualità

Rimini

| 13:21 - 12 Settembre 2019

Autobus di Start Romagna collaudano il nuovo capolinea di Viserba (centro studi).

Il collaudo da parte dei mezzi di Start Romagna, eseguito giovedì 12 settembre, ha concluso i lavori per la realizzazione del nuovo capolinea del trasporto pubblico al polo scolastico di Viserba, in tempo utile per l'inizio del nuovo anno scolastico. L'apertura del parcheggio al pubblico è prevista per venerdì sera, ultimati gli ultimi dettagli di un intervento iniziato ad inizio agosto. La direzione Lavori è stata eseguita dai tecnici del servizio infrastruttura stradale di Anthea, per un investimento complessivo di 320 mila euro.



Le caratteristiche



Nell’area di fronte il Liceo Statale Alessandro Serpieri saranno realizzate 4 nuove piattaforme rialzate per le fermate del TPL per 9 autobus. Tre di queste piattaforme avranno la lunghezza di 38 metri e la quarta, in grado di servire anche gli autobus snodati (doppi) di 45 metri. Quest’area sarà separata dal parcheggio esistente con una corsia della larghezza di 5 metri in cui potranno transitare i veicoli e i ciclomotori, per limitare al massimo le interferenze con gli autobus del trasporto pubblico. Una ulteriore fermata, della lunghezza di 44 metri, sarà utilizzabile per almeno 2 autobus, e verrà realizzata lungo la Via Missirini, fra le due rotatorie. Complessivamente, potranno quindi sostare contemporaneamente 11 autobus.