Basket C Silver, il veterano Massaria punta forte sulla Santarcangiolese

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:43 - 12 Settembre 2019

Giacomo Massaria (Foto Aldo Sgroi).

Giacomo (Jack) Massaria vestirà la maglia della Santarcangiolese Basket anche nella stagione 2019-20. "Questo è il mio sedicesimo anno a Santarcangelo comprese le giovanili - racconta - Durante l’estate ho avuto anche altre proposte, ma il mio cuore è gialloblù e come ho detto ai dirigenti la scelta era se continuare a giocare oppure no. Ho deciso di continuare anche perché il Pala Sgr ti da delle emozioni bellissime, il calore dei tifosi è impagabile, ed è un orgoglio per me fare parte di questa società. A questo punto l’obiettivo è cercare come lo scorso anno di soddisfare in nostri tifosi e noi stessi.”

La scorsa stagione ti vedeva riprendere l'attività dopo un lungo stop per problemi fisici, ora con un anno in più di esperienza quali sono le tue speranze per la prossima?

“La scorsa stagione venivo da una lunga attività ed ho subito anche diversi infortuni per cui non è stata semplice. Ora spero di essere uno su cui si può contare e dare una grossa mano ai miei compagni“.

Parliamo della squadra. Come vedi i nuovi innesti, dopo tre settimane di allenamento, quali sono le tue impressioni?

“I nuovi innesti mi piacciono, hanno una buona dose di talento e vedono bene il gioco. Servono palloni che non ti aspetti e credo che stupiranno tutti".

“Questo è il mio sedicesimo anno a Santarcangelo comprese le giovanili. Durante l’estate ho avuto anche altre proposte, ma il mio cuore è gialloblù e come ho detto ai dirigenti la scelta era se continuare a giocare oppure no. Ho deciso di continuare anche perché giocare al Pala Sgr ti da delle emozioni bellissime, il calore dei tifosi è impagabile, ed è un orgoglio per me fare parte di questa società. A questo punto l’obiettivo è cercare come lo scorso anno di soddisfare in nostri tifosi e noi stessi.”