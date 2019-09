Tennis, parte giovedi il torneo nazionale Veterani del Ct Cicconetti

Sport

Rimini

| 11:54 - 12 Settembre 2019

Al Ct Cicconetti parte giovedi il torneo nazionale Veterani.

Al via oggi sui campi del Circolo Tennis Cicconetti il torneo nazionale Veterani Over 45 e 55, tappa del circuito regionale “Tennis Fun”. Nell’Over 45 (33 iscritti) queste le teste di serie, nell’ordine i 3.1 Andrea Travaglini, Fabio Gradara, Andrea Leurini, entrambi del Ct Rimini, ed i 3.2 Giorgio Vocaturo e Francesco Pratelli.

Nell’Over 55 (27 al via) i big del seeding sono nell’ordine il 2.7 Silvano Pozzi, i 2.8 Leonardo Bertozzi (Ct Rimini), i 3.2 Daniele Rosetti, Marco Bonaiuti, i 3.3 Fabrizio Rubbi, Mauro Bigiani e Massimiliano Marzagalli ed il 3.4 Delio Rinaldi.