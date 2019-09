Attualità

Rimini

| 09:22 - 12 Settembre 2019

Rifiuti abbandonati.

Ancora una segnalazione relativa a rifiuti abbandonati fuori dagli appositi cassonetti. L'area si trova all'inizio di via Perleoni all'incrocio con via Marecchiese a Rimini. "Invio foto di questo schifo" scrive il nostro lettore "dopo aver chiamato Hera 3 volte perché i rifiuti sono così da 5 giorni. Oggi sono venuti ma non hanno preso i sacchetti fuori dal bidone. È veramente increscioso però il comune i soldi li chiede. È una vergogna"