Festa della Comunità Parrocchiale di Poggio Berni e Camerano, 12-15 settembre

Eventi

Poggio Torriana

| 07:49 - 12 Settembre 2019

Facciata Sant’Andrea Apostolo.

Questo weekend ritorna la Festa della Comunità Parrocchiale di Poggio Berni e Camerano, manifestazione nata dalle due tradizionali feste parrocchiali: la Festa della Madonna di Camerano e la Festa della Madonna del Rosario di Poggio Berni.

Da tre anni, la scelta di unire le forze dei comitati delle due parrocchie, è un importante segno di unità e di comunione, che sta aiutando i parrocchiani a sentirsi sempre di più un’unica realtà pastorale.

Dopo la serata di giovedì, dedicata alla celebrazione della S. Messa con l’amministrazione del Sacramento dell’unzione degli infermi, seguita da una cena comunitaria e da una conferenza, la festa continua venerdì 13 settembre con la Santa Messa alle ore 20, presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Poggio Berni. Da qui partirà poi la processione con fiaccolata, guidata dall’immagine della Madonna del Rosario, che si concluderà presso la celletta del borgo di Camerano, e alla quale seguirà un momento di festa insieme con ciambella e vino offerti a tutti i presenti.

Sabato 14 Settembre alle 18,30, la processione ripartirà dal borgo di Camerano fino a giungere alla chiesa di Camerano, dove l’immagine della Madonna del Rosario di Poggio Berni s’incontrerà con la statua di S. Maria Annunziata; si realizzerà così, anche visibilmente, il segno dell’unione della comunità. Alle 19, verrà celebrata la Santa Messa prefestiva, animata dal coro unito della zona pastorale “In Laetitia Chorus”.

A seguire, apertura della grande pesca con ricchi premi e dello stand gastronomico, dove non mancheranno specialità della tradizione romagnola e i piatti tipici di questa festa: la trippa e il delizioso baccalà con patate. La serata sarà allietata dalla scuola di ballo Nirea Danze. Più tardi, non mancherà la tradizionale Spaghettata offerta dal comitato organizzatore.

Per la Santa Messa delle 11.00 di domenica 15 settembre, che si terrà presso la chiesa di Camerano, e con la partecipazione del tenore Simone Antoniacci, sono state invitate tutte le coppie di parrocchiani che festeggiano il 1°, 10°, 25°, 40°, 50° e 60° anniversario di matrimonio; è un’occasione importante che arricchisce tutta la comunità parrocchiale, che farà festa con le coppie che vorranno essere presenti.

Sia a pranzo che a cena, sarà aperto lo stand gastronomico, mentre, a partire dalle 14,30, ci saranno numerose occasioni per divertirsi e vincere bellissimi premi, a partire dall’apertura della Pesca, la grande caccia al tesoro a squadre per giovani e adulti, e laboratori per i più piccoli.

Per gli amanti della buona musica e del ballo, a partire dalle 16,30 fino a sera, intrattenimento con l’orchestra Patrizia Ceccarelli.