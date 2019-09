Camion pieno di bevande prende fuoco nel piazzale di una ditta nel riminese

Cronaca

Montefiore Conca

| 18:15 - 11 Settembre 2019

Il camion distrutto dalle fiamme.

Intervento dei Vigili del Fuoco a Montefiore Conca in via Croce del Raggio. Mercoledì pomeriggio, è andato a fuoco un autocarro per cause accidentali, nel piazzale di una ditta di ingrosso bibite. Per spegnere le fiamme è stato necessario l’ausilio di un’autobotte

della centrale di Rimini e una squadra da Cattolica. Una densa nuvola nera è stata visibile per circa un'ora da diversi chilometri di distanza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma il camion pieno di casse di bevande, è andato completamente distrutto. L'incendio

si è propagato anche al materiale presente nel piazzale tra cui pellet, casse di bottiglie, pvc, una cisterna di gasolio e una pianta di alto fusto. A causa dell'alta temperatura è andata rovinata anche una parte di grondaia dell'immobile adibito a magazzino, una finestra e una parte del tetto in eternit. L'intervento è durato per circa due ore.