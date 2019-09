Riqualificazione Stazione ferroviaria di Cattolica, incontro a Roma

Attualità

| 16:56 - 11 Settembre 2019

La stazione di Cattolica.

Il Sindaco di Cattolica Marina Gennari, il Portavoce Davide Varotti ed il dirigente ai Progetti Speciali e Patrimonio Baldino Gaddi, hanno incontrato martedì mattina 10 settembre, la direzione e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che stanno lavorando all'obiettivo di una adeguata riqualificazione della stazione dei treni di Cattolica.

L'incontro svoltosi a Roma, presso la sede centrale di Rfi (piazza della Croce Rossa, 1) aveva lo scopo di approfondire maggiormente i dettagli dei passaggi tecnico-burocratici necessari, cominciare a tracciare un crono-programma di massima del progetto e mostrare i risultati degli approfondimenti già in itinere da parte di Rfi. Infine, l’altro aspetto era quello di far interloquire tra loro le persone che già dal prossimo mese di novembre, in caso di allocazione delle risorse nel prossimo Bilancio di Rfi, inizieranno a interfacciarsi con i tecnici dell’Amministrazione comunale cattolichina per una progettazione integrata adatta alle esigenze dei viaggiatori e della comunità afferente alla stazione.