Un super week end nel riminese: cosa fare il 13, 14 e 15 settembre

| 07:59 - 12 Settembre 2019

La pista ciclabile lungo il porto canale di Rimini.

Metà settembre, ancora voglia di mare, ma anche di iniziative e spettacoli. Ecco una selezione degli eventi più importanti del weekend.



IN EVIDENZA LA MOTO GP. Da venerdì 13 a domenica 15 settembre appuntamento al Misano World Circuit Marco Simoncelli con il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini 2019. Quest'anno si corre la 22 esima edizione. In sella ci saranno anche Valentino Rossi con la Yamaha e il forlivese Andrea Dovizioso sulla Ducati, attulamente secondo in classifica a 78 punti dallo spagnolo Marc Marquez che guida la Honda. Il programma della tre giorni di Misano prevede per venerdì 13 settembre le prove libere. Il Gran Premio si corre domenica 15 settembre con il Warm Up a partire dalle 8.20 e le gare dalle 10.00. La Moto Gp corre alle ore 14, preceduta alle 11.00 dalla Moto 3 e alle 12.20 dalla Moto 2. Tutti gli eventi della Moto Gp.



BIKE FESTIVAL. Dal 13 al 15 settembre torna a Rimini l'evento dedicato a tutti gli appassionati della bici. Tra gli ospiti il Re Leone Mario Cipollini, e Alessandro Petacchi. Saranno presenti tutti i maggiori player del settore e le novità del 2020 da scoprire e testare, 3 tracciati esterni all’area expo dove poter provare le oltre 1.000 bici messe a disposizione dagli espositori, un’area off road di 3.600 mq dedicata alle Mountain Bike muscolari ed elettriche ed un anello interno al village riservato ad urban e road bike. L'appuntamento è nel piazzale Fellini a Marina Centro. L’area off road presenta un nuovo percorso che ospiterà in notturna, la prima tappa italiana del 2019 dell’e-Enduro International Series. Inoltre il pubblico può incontrare i campioni ciclistici. Ingresso libero. Tutti i dettagli.



MUSICA. A Rimini torna l'evento dedicato al "Boss" Bruce Springsteen: Glory Days. La 21esima edizione, intitolata "Blinded by the light", si terrà da giovedì 12 a domenica 15 settembre. L'evento avrà come ospite speciale Vini "Mad Dog" Lopez, membro ufficiale della Rock and Roll Hall of fame, primo batterista della E Street Band, colui che ha inciso canzoni come Rosalita, Growin' up, Kitty's back, Lost in the flood. Il programma completo.



Festa di fine estate al Beky Bay che si appresta a un fine settimana all’insegna dello sport con il grande torneo di beach wolley Kiklos. Sabato 14 settembre dalle 23, è in programma una serata che chiude la stagione di successo del villaggio on the beach più amato dell’estate. Alle 23.30 i riflettori si accendono sul concerto di Balaklava. A seguire “ Tunga on the Beach” il grande show sul palco fronte mare della spiaggia libera di Bellaria Igea Marina. Tunga - Beky Bay un mondo di colori e libertà musicale che incornicia la scena più spensierata e colorata.



TRADIZIONE. Appuntamento settembrino per eccellenza è la festa della Piadina a Bellaria Igea Marina. Dal 13 al 15 settembre torna "La pis un po' ma tot" tra degustazioni, prodotti tipici, artigianato e spettacoli. Appuntamento ormai classico per festeggiare la tradizione romagnola del cibo e degli antichi mestieri. Percorso di sapori con accostamenti inconsueti e decisamente alternativi, appuntamenti musicali nelle osterie, gare fra Azdore a suon di mattarello per l'assegnazione dell'ambito trofeo della Piada più buona dell'anno, osterie, prodotti tipici, show cooking, musica e tante sorprese.



Domenica 15 settembre prosegue a Perticara di Novafeltria la “Sagra della Polenta e dei frutti del sottobosco”. L'iniziativa, giunta alla 33esima edizione, dopo l'apertura di domenica scorsa proseguirà il 15, il 22 e il 29 settembre. La Sagra è un appuntamento da leccarsi i baffi, nel quale la Polenta la fa da padrona.



Questo weekend ritorna la Festa della Comunità Parrocchiale di Poggio Berni e Camerano, manifestazione nata dalle due tradizionali feste parrocchiali: la Festa della Madonna di Camerano e la Festa della Madonna del Rosario di Poggio Berni. Durante le giornate stand gastronomici e per gli amanti della buona musica e del ballo intrattenimento con l’orchestra. Il programma completo.



PER LA FAMIGLIA. Domenica 15 settembre dalle ore 10 alle 18, torna a Miramare di Rimini il Bau Bau festival. Saranno presenti tutte le categorie canine più originali insieme a quelle più tradizionali, con l’unico scopo di aiutare chi è meno fortunato. Il ricavato andrà’ interamente al rifugio Ulmino di Montescudo, rifugio paradisiaco per cani disabili e anziani. Durante la giornata ci saranno stand gastronomici, bancarelle di artigianato, associazioni, dimostrazioni con le guardie ecozofile con cani da lavoro, stand di articoli per cani e gatti. Ingresso: iscrizione a pagamento, ritrovo in via Oliveti. Qui il programma.



Motoraduno Goldwing al mare. Arrivano da tutta Italia e dalla Svizzera. Sabato 14 e domenica 15 settembre il lungomare di Rimini offre un percorso su cui sfilare e mettere in mostra le bellissime moto, strutture pronte ad accogliere gli ospiti e le loro due ruote. Decine di equipaggi in sella alla famosa motocicletta, classe 1975, prodotta dalla casa giapponese. Non mancherà la suggestiva "Goldwing Light Parade" (Parata delle Luci) lungo la riviera. Per i partecipanti è in programma anche una visita della Città di Rimini e domenica 15 settembre è previsto il Giro Turistico nella Repubblica di San Marino. Qui il programma.



SPORT. Moto: la classe elettrica protagonista a Misano. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini sarà tetro della terza prova della Coppa del Mondo Fim Enel MotoE, la novità di questo 2019. La prima gara ufficiale MotoE si è svolta al Grand Prix Deutschland di Helrad Helmets Helrad. La gara 1 si correrà sabato 14 settembre alle 16:15, mentre gara 2 sarà domenica alle 12.05. Qui ulteriori informazioni.



Domenica 15 settembre va in scena la 3° edizione del Trofeo nautico Città di Rimini. Una giornata per gli appassionati di vela in cui poter gareggiare alla regata o partecipare alla veleggiata sui percorsi stabiliti dagli organizzatori: Club Nautico Rimini e Circolo Velico Riminese. Le categorie di Regata della terza edizione del Trofeo saranno: Altura (per info ed iscrizione: 0541 51227), Catamarani e Deriva (per info ed iscrizione: 0541 26520), cui sarà possibile partecipare iscrivendosi sino alle ore 12:00 del giorno precedente le gare. Nella categoria Altura è prevista anche la semplice Veleggiata.



Nella serata di sabato 14 settembre in via Ortigara a San Giuliano di Rimini, andrà in scena la Run Together Sunset. Entusiasmante giro podistico del riminese di km 7 organizzata dal Golden Club. La Run Together Sunset accomuna tantissimi podisti e semplici appassionati dal piacere di correre al calar del sole: la corsa diventa l’occasione per scoprire paesaggi al tramonto. Nel dopo corsa al Marina di Rimini Bagno Sunset, Area benessere, musica, ristoro, docce e Aperitivo Time. Ritrovo alle ore 17.00 - partenza ore 18. Ingresso libero.