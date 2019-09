Bellaria Igea Marina: Tunga Beky Bay per l'evento di fine estate

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 15:47 - 11 Settembre 2019

Tunga Beky Bay.

Festa di fine estate al Beky Bay che si appresta a un fine settimana all’insegna dello sport con il grande torneo di beach wolley Kiklos. Sabato 14 settembre dalle 23, è in programma una serata che chiude la stagione di successo del villaggio on the beach più amato dell’estate. Alle 23.30 i riflettori si accendono sul concerto di Balaklava. A seguire “ Tunga on the Beach” il grande show sul palco fronte mare della spiaggia libera di Bellaria Igea Marina. Tunga - Beky Bay un mondo di colori e libertà musicale che incornicia la scena più spensierata e colorata. Tantissimi artisti si alterneranno per lo spettacolo più folle e divertente di sempre con animazione, musica, gogo boys, mangiafuoco, performance di danza, giocoleria che coinvolgeranno il pubblico in una festa di grande ritmo ed energia. Sul palco gli esuberanti artisti nella festa più colorata della Riviera che riflette il vero spirito dell'intrattenimento: arte, cultura, musica e spettacoli monumentali. Tutto è pronto dunque per il Tunga on the Beach. Immaginate un teatro immenso sotto le stelle, la possibilità di vedere spettacoli di danza incredibili alternati a musica pop e dance. Poi caleranno le tenebre, la musica si farà glamour e gli spettacoli svaniranno nel nulla, lasciando spazio alla magia dei trasformisti, per poi concludersi in un epico carnevale. Ogni spettacolo è indimenticabile, grazie al lavoro di oltre quaranta persone che lavorano in perfetta sinergia.