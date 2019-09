Giovedì sera a Tenuta Saiano appuntamento con Graticola

Eventi

Poggio Torriana

| 15:30 - 11 Settembre 2019

Tenuta Saiano.

L’estate non è ancora finita a Tenuta Saiano. Giovedì 12 settembre torna Graticola, la grigliata dell’azienda agricola di Montebello. Per chi è alla ricerca di un luogo tranquillo, immerso nel verde con luci soffuse a Saiano, la Tenuta della Sangiovesa, avrà la possibilità di trascorrere una serata di fine estate all’insegna della natura e del buon cibo.

Protagonista della tavola la carne che proviene da animali allevati naturalmente in azienda allo stato semibrado, nel pieno rispetto dei tempi biologici della loro crescita.

Liberi di pascolare negli spazi ampi a loro dedicati, in Tenuta vengono allevati maiali, pecore, conigli, capponi, galline, galletti, capre e asini, che seguono un’alimentazione naturale incentrata sui cereali e gli ortaggi biologici prodotti in azienda. E’ stato realizzato un laboratorio interno di lavorazione delle carni e stagionatura dei salumi, senza alcuna aggiunta di nitriti e nitrati, con il solo ricorso a sale e spezie. Una filiera certa che ha le radici tra le riserve boschive della Valmarecchia. Graticola il 12 settembre sarà l’occasione perfetta per provare una grigliata a regola d’arte. Grazie al prezioso lavoro dello Chef viene valorizzata, infatti, l’altissima qualità delle materie prime. Il prezzo a persona è di 35€, bevande escluse. Per info e prenotazioni: 0541675515.