Mototerapia: a grande richiesta, torna ai bagni 8 'Lele Beach' di Cattolica

| 15:19 - 11 Settembre 2019

L'emozionante giro in moto d'acqua con Manuel Reggiani.

Dopo il successo di MareMoto - Mototerapia in acqua del 31 luglio, svoltosi ai bagni 8"Lele Beach" di Cattolica, la 3Zero3 (società organizzatrice dell'evento) ha deciso di organizzare un nuovo appuntamento per ragazzi con disabilità, a fronte delle numerose richieste, nonostante settembre sia già mese di campionato di moto d'acqua per Manuel Reggiani, pilota e vice presidente della società organizzatrice. Domenica 15, dalle 15, si ripete la mototerapia proprio nel weekend della motogp. Protagonista quattro moto d'acqua e i loro piloti. "E non ci fermeremo qui: stiamo già lavorando al calendario 2020 con un programma ricco manifestazioni", spiegano dalla 3Zero3.