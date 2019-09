Riaprono le scuole: possibili sfasamenti fra gli orari del trasporto locale

Attualità

Rimini

14:38 - 11 Settembre 2019

Autobus di fronte stazione a Rimini.

L’avvio delle scuole, lunedì 16 settembre, coinciderà con la programmazione delle corse degli autobus stabilita da Amr (Agenzia Mobilità Romagna) sulla base degli orari di ingresso e uscita degli studenti nell’assetto definitivo del calendario scolastico comunicato dagli istituti.

Tradizionalmente, nelle prime settimane e in presenza di orari provvisori con entrate ritardate e uscite anticipate, ciò comporta sfasamenti fra la necessità di utilizzare i mezzi pubblici e la loro effettiva disponibilità.

Start Romagna, nell’eseguire la programmazione stabilita da Amr, sarà impegnata a monitorare la situazione e, in costante collegamento con l’Agenzia, procederà ad attuare tutti i possibili correttivi in grado di ovviare anche parzialmente a queste temporanee situazioni.

Prosegue nel frattempo la vendita degli abbonamenti riservati agli studenti per il prossimo anno scolastico.

In linea con quanto indicato dalla Regione Emilia-Romagna, è un abbonamento Under 26, valido per 365 giorni dalla data prescelta dal cliente (maggiori dettagli sul sito di Start Romagna nella sezione “titoli e tariffe”). Lo scorso anno sono stati oltre 25.000 gli studenti che hanno viaggiato con i servizi Start in tutta la Romagna.

Confermato il quadro tariffario dello scorso anno, sul quale in molti casi interviene il contributo disposto dai Comuni a favore dei propri cittadini per produrre le agevolazioni tariffarie. Per accedervi, la documentazione Isee va presentata al momento del rilascio del nuovo abbonamento.

Oltre ai dettagli tariffari e ai punti vendita attivi (incluse le possibilità di ricarica web, bancomat e app myCicero), sul sito di Start Romagna è consultabile il libretto contenente gli orari dei servizi invernali in vigore dal 16 settembre 2019 al 20 giugno 2020 .

La sostituzione dei quadri orario alle fermate è in corso. Start Romagna invita pertanto la clientela a controllare la validità dell'orario esposto. “La squadra tecnica è pronta ad intervenire a supporto degli autisti e della giovane clientela, affinché questo avvio di anno scolastico abbia le minori ripercussioni possibili - è il commento del Direttore Generale di Start, Giampaolo Rossi -. Ogni anno le aziende di trasporto si trovano impegnate per far fronte nel migliore dei modi alle esigenze della scuola e degli studenti. Faremo tutto ciò che tecnicamente è possibile per garantire il servizio secondo le attese”.