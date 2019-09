Latitante arrestato dopo cinque anni: trafficava cocaina a Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:30 - 11 Settembre 2019

Pattuglia Carabinieri (foto di repertorio).

Finisce a Senigallia dopo cinque anni, la fuga di un 52enne romeno, originario della Moldavia, ricercato in quanto colpito da un provvedimento di cattura dopo una condanna definitiva a 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti. I Carabinieri della Compagnia di Senigallia lo hanno bloccato ieri pomeriggio sulla Statale 16, subito dopo Marina di Montemarciano: il 52enne, alla guida di un'auto con targa romena, è incappato in un posto di blocco ed è stato costretto a fermarsi. Con lui in macchina c'erano la figlia, il genero e i due consuoceri, diretti a Rimini dove stavano trascorrendo tutti insieme un periodo di vacanza a casa della figlia residente in Italia. Gli accertamenti in banca dati, hanno evidenziato che il 52enne, nato in Moldavia, era ricercato dalla Squadra Mobile di Rimini da giugno del 2015, in quanto colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione della Procura di Rimini, dovendo espiare la pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione. I fatti da cui è scaturita risalgono al 5 novembre del 2008. L'uomo, all'epoca 41enne, venne arrestato perché sorpreso in auto insieme a un ucraino a trasportare 600 grammi di cocaina. Dopo la condanna definitiva aveva fatto perdere le sue tracce. Ora è stato trasferito nel carcere di Ancona Montacuto per scontare la pena residua.