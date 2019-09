Sportello al Cittadino di Santarcangelo, torna orario invernale con apertura da lunedì a sabato

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:53 - 11 Settembre 2019

Sportello al cittadino di Santarcangelo.

In vigore da lunedì 9 settembre l’orario invernale dello Sportello al Cittadino che sarà aperto da lunedì a sabato dalle 8 alle 13. Lo sportello è punto di accesso unico del comune di Santarcangelo per i servizi di Protocollo, certificazioni anagrafiche e carte di identità, Ufficio relazioni con il pubblico, Stato civile e Cimiteriali.



Da lunedì 16 settembre cambio di orario anche per la biblioteca Baldini che sarà aperta nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì dalle 13 alle 19 e mercoledì, venerdì e sabato con orario continuato dalle 8,30 alle 19. Torna anche l’apertura serale del giovedì dalle 21 alle 23.



L’ufficio Scuola conferma infine l’apertura solo su appuntamento per la giornata di sabato (telefonando al numero 0541/356.240-258), mentre lunedì, mercoledì e venerdì lo sportello resta aperto al pubblico con ingresso libero dalle 8,30 alle 12,30.