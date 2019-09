Santarcangelo, si cerca nuovo direttore della Fondazione Culture

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:51 - 11 Settembre 2019

Il museo etnografico di Santarcangelo.

La Fondazione Culture Santarcangelo (Focus) ha avviato le procedure per conferire l’incarico di direttore della Fondazione con contratto a tempo determinato di 24 mesi. La posizione di lavoro, le competenze e i requisiti per partecipare alla selezione sono indicati nell’avviso pubblicato sui siti internet della Fondazione (www.focusantarcangelo.it) e del Comune di Santarcangelo (www.comune.santarcangelo.rn.it) dove è possibile scaricare anche il modulo per la presentazione della domanda.



Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità indicate dall’avviso pubblico e dovranno pervenire al Museo Etnografico di Santarcangelo entro le ore 12,30 del 25 settembre 2019. Per informazioni è possibile rivolgersi al Museo Etnografico, tel. 0541/624703, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.