Anniversario dell'associazione Alzheimer di Rimini: "Sport e memoria" evento di beneficenza

Attualità

Rimini

| 12:21 - 11 Settembre 2019

Venerdì prossimo, 13 settembre, si svolgerà al Grand Hotel di Rimini (ore 20:30) l’evento di beneficenza “Sport e Memoria – Ventiseiesimo anniversario dell’Associazione Alzheimer”, a cura dell’Associazione stessa nell’ambito del “Mese mondiale dell’Alzheimer”. L’evento è organizzato dall’Associazione stessa, cui è possibile rivolgersi per informazioni, in collaborazione con “sportellate.it”.

Settembre è il mese mondiale dell'Alzheimer ed il 21 settembre è la giornata celebrativa istituita nel 1994 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall'Alzheimer's Disease International (ADI). In occasione di questa ricorrenza, sette associazioni di volontariato della Romagna, in collaborazione con la dottoressa Federica Boschi, responsabile del Programma Demenze dell'Ausl Romagna e di tutte le équipes dei centri dei disturbi cognitivi e demenze dell'Ausl Romagna, hanno organizzato una serie di iniziative in tutti gli ambiti della Romagna e questa citata è una di esse.