Rimini

| 12:15 - 11 Settembre 2019

Il cantiere di via XX settembre.

Conclusi i lavori sarà riaperta alla viabilità nella giornata di sabato 14 via XX Settembre interessata per circa un mese dall’intervento di posa del collettore fognario della dorsale Sud del piano di salvaguardia della balneazione che da via Roma arriva al depuratore Marecchiese.

Un intervento realizzato da Hera che ha fatto seguito a quello realizzato su Largo Unità d’Italia, che si è concluso come da programma proprio alla vigilia dell’inizio delle attività scolastiche.