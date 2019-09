Moto Gp, per Jorge Lorenzo fondamentale l'appuntamento di Misano

Sport

Misano Adriatico

| 12:07 - 11 Settembre 2019

Jorge Lorenzo (Repsol Honda Team), cinque volte campione del mondo, si prepara alla sfida di Misano, un circuito dove in passato ha ottenuto ottimi risultati. Fino ad ora, ogni pronostico è stato smentito, ma in vista del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, Lorenzo potrebbe tornare a fare importanti passi avanti. I numeri dimostrano che quella di Misano è una pista dove lo spagnolo è stato spesso protagonista. Dal suo esordio in classe regina, nel 2008 con la Yamaha, 'Por Fuera' è salito otto volte sul podio, tre delle quali sul gradino più alto (dal 2011 al 2013), si è classificato quattro volte secondo (nel 2008, 2009, 2010 e 2014) e una sola volta terzo (2016). Gli anni neri in questo appuntamento sono stati il 2015, 2017 e il 2018 quando non ha ottenuto nessun punto. Analizzando le qualifiche, Lorenzo è scattato cinque volte dalla pole position, una delle quali con la Ducati nel 2018, in quattro occasioni dalla seconda casella dello schieramento e due volte ha chiuso la prima fila. La sua peggior qualifica a Misano è stata quella del 2017 quando partì quinto. Ma i dati su cui si concentreranno lo spagnolo e la sua squadra sono molto più recenti, ossia quelli raccolti durante gli ultimi test svoltisi durante la pausa tra il Gran Premio del Regno Unito e quello di San Marino sulla pista romagnola. "Ogni giorno mi sento più forte e posso spingere di più rispetto a quello precedente e la pausa tra le gare mi ha aiutato. Ho voglia di salire di nuovo in moto e vedere come mi sento fisicamente in sella alla RC213V". Afferma Lorenzo. "Anche se non ho affrontato tutto il test, abbiamo comunque ottenuto informazioni valide per poter iniziare bene il fine settimana. In passato, quella di Misano è stata una buona tappa per me, quindi spero che durante questi giorni possiamo continuare a ridurre il distacco".