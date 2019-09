Torre Pedrera di Rimini: stop saltato e carambola, una Suzuki Wagon si ribalta

Cronaca

Rimini

| 11:41 - 11 Settembre 2019

L'auto cappottata nell'incidente.

I Vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti nella prima serata di martedì a Torre Pedrera per un incidente stradale che ha visto coinvolti due mezzi. Le auto si sono scontrate e una è si è cappottata. E' successo all'incrocio tra via Eritrea e Via Gebel. Uno dei due mezzi ha tirato dritto ad uno stop centrando l'altra auto che si è ribaltata su un fianco. I due mezzi coinvolti sono stati messi in sicurezza dai Vigili del fuoco e le persone coinvolte nell’incidente sono state prese in carico dal 118 presente sul posto. Fortunatamente nessun danno serio per i due automobilisti. Sono intervenuti oltre i Vigili del fuoco, il 118, la Polizia Municipale per la gestione del traffico e gli accertamenti del caso.