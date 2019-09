Tennis, ad Alessandro Pecci il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cicconetti

Sport

Rimini

| 10:06 - 11 Settembre 2019

La premiazione finale del torneo open del Ct Cicconetti.

La finale più bella per un gran bel torneo. E’ stato Alessandro Pecci martedì sera ad iscrivere il suo nome nel nell’albo d’oro del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cicconetti, il trofeo “Climaservice” dotato di 1000 euro di montepremi. Partito come n.1 del seeding il giovane (ancora Under 18) 2.4 riccionese ha battuto in finale il pari classificato riminese Alberto Morolli (n.3) per 6-3, 7-6. Finale piuttosto equilibrata tra due giocatori in grande ascesa, autore di una splendida stagione. Da sottolineare che i due sono compagni di allenamento al Tc Riccione agli ordini di coach Giovanni Marra ed entrambi sono portacolori del Ct Cervia. Al termine le premiazioni, effettuate tra gli altri dal direttore del Circolo, Roberto Raffaelli con il giudice di sedia Franco Ubalducci.

Ma è già tempo di ripartire per il Ct Cicconetti che da domani ospita il torneo nazionale Veterani Over 45 e 55, tappa del circuito regionale “Tennis Fun”. In campo tanti protagonisti locali.