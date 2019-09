Rudy Londi head coach delle Scuole Calcio Juventus al Garden di Rimini

Sport

Rimini

| 09:35 - 11 Settembre 2019

Alcuni momenti della giornata di workshop al Garden.

Un'intensa giornata di formazione per i tecnici e una prima forte impronta a tinte bianconere per la stagione che è appena iniziata: è questo il resoconto della visita tecnica dei responsabili Juventus avvenuta nei giorni scorsi al Garden per delineare gli obiettivi e il modus operandi della neonata Scuola Calcio Juventus.

Sui campi della Polisportiva, davanti a decine di genitori entusiasti che hanno assistito alle sedute pomeridiane, è sceso Rudy Londi, head coach delle Scuole Calcio Juventus, che ha dapprima visionato gli allenamenti delle diverse squadre (erano in campo tutte le annate dal 2012 al 2004, sia nei campi Garden che in quelli della Stella), poi ha proposto in prima persona alcune esercitazioni ai ragazzi e ha infine incontrato i 18 allenatori Garden in un importante workshop.

Nell'incontro Londi ha evidenziato i tanti aspetti positivi degli allenamenti e le cose da correggere, con l'obiettivo di portare la professionalità dei metodi e delle programmazioni Juventus.

Dopo l'accordo dello scorso luglio dunque il Garden, unica Scuola Calcio Juventus dell'Emilia Romagna, ha dato il via ufficiale alla sua stagione bianconera e l'incontro con il responsabile Rudy Londi è solo il primo di una serie di appuntamenti per diventare un centro di eccellenza e di riferimento sul territorio, nel rispetto dei parametri sportivi e valoriali della Juventus.