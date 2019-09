Gestione del personale tra Coriano e Cattolica, chiusura anticipata della convenzione

Attualità

Coriano

| 09:09 - 11 Settembre 2019

Beatrice Boschetti assessore al personale del Comune di Coriano.

E' stata deliberata dal consiglio comunale del 10 settembre il recesso anticipato dalla convenzione con il comune di Cattolica sulla gestione associata delle attività relative alla gestione del personale.

E' stata una scelta difficile, maturata dopo numerosi incontri tra le due Amministrazioni, che consapevolmente e d'accordo hanno ritenuto opportuno, nell'interesse di entrambi gli Enti non proseguire questo rapporto.

Le condizioni oggettive che avevano dato avvio 1 anno e mezzo fa a questa importante scelta organizzativa, infatti, nel corso del tempo sono venute meno , sono mutati gli assetti organizzativi interni alle amministrazioni che non hanno più potuto garantire quell'equilibrio di funzioni tale da permettere il proseguimento della collaborazione.

Entrambi i Comuni hanno fortemente creduto fino agli ultimi mesi nella possibilità di superare le criticità che via via si sono venute a creare nel corso del tempo, fino poi a rendersi conto che la sola volontà politica non basta a far funzionare un sistema, quando le differenze organizzative e le priorità di ciascuno sono troppo diverse.

Beatrice Boschetti (Assessore al Personale): “Un ringraziamento va espresso agli uffici di entrambi gli Enti che fino alla fine si sono impegnati nel portare a termine gli obiettivi prefissati ed ai due Dirigenti che hanno sempre collaborato affinché le scelte venissero fatto in accordo e nell'interesse di entrambi i Comuni coinvolti. Questo vuole essere un arrivederci nella speranza che l'evolvere delle situazioni interne possa riaprire la strada a nuove e più proficue collaborazioni.”