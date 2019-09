Bau Bau festival, domenica 15 settembre giornata dedicata agli amici a quattro zampe

Eventi

Rimini

| 08:07 - 11 Settembre 2019

Cuccioli cane.

Domenica 15 settembre dalle ore 10 alle 18, torna a Miramare di Rimini il Bau Bau festival. Saranno presenti tutte le categorie canine più originali insieme a quelle più tradizionali, con l’unico scopo di aiutare chi è meno fortunato. Il ricavato andrà’ interamente al rifugio Ulmino di Montescudo, rifugio paradisiaco per cani disabili e anziani. Durante la giornata ci saranno stand gastronomici, bancarelle di artigianato, associazioni, dimostrazioni con le guardie ecozofile con cani da lavoro, stand di articoli per cani e gatti. Ingresso: iscrizione a pagamento, ritrovo in via Oliveti.

PROGRAMMA. Dalle 10 alle 14.30 iscrizioni, dalle 15 alle 15.45 consegna numeri per categoria, dalle 16 alle 17.30 sfilata divisa in categorie, ore 18:00 circa premiazione primi tre di ogni categoria.