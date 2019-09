Paura a Rimini, bimbo di un anno resta chiuso in auto da solo: salvato dai Vigili del Fuoco

Cronaca

Rimini

| 07:37 - 11 Settembre 2019

Chiude per sbaglio il figlio di un anno in auto, intervengono i Vigili del Fuoco. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di martedì a Rimini nel parcheggio del Colosseo. Le chiavi si trovavano all'interno dell'auto quando è scattata la chiusura automatica. Il bambino era addormentato e non si è accorto di nulla. I Vigli del Fuoco, chiamati dalla madre, hanno aperto l'auto senza rompere il vetro, cercando di fare meno rumore possibile per non svegliare il bambino che è rimasto assopito senza rendersi conto della situazione.