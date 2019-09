Cinque rifugiati africani proseguiranno studi all'università in Italia, uno a Rimini

Attualità

Rimini

| 17:06 - 10 Settembre 2019

Università di Rimini facoltà di economia.

Si chiamano Biniam, Awet, Hadish, Sami e Yohannes i cinque studenti di origine eritrea, rifugiati in Etiopia, che proseguiranno gli studi universitari all'ateneo di Bologna. Sono arrivati da qualche giorno in Italia e hanno già iniziato a frequentare i corsi, grazie al progetto promosso dall'Alma Mater e da Unchr Italia con la collaborazione di un'ampia rete di partner. Quattro di loro resteranno sotto le Due Torri per seguire la laurea magistrale in Ingegneria, mentre Hadish studierà Economia al campus di Rimini. I cinque sono stati accolti da Er.Go., l'azienda regionale per il diritto allo studio, nelle proprie residenze universitarie, fornendo stoviglie, un pc in comodato d'uso e ogni necessità per la vita quotidiana. A seguirli ci sono i ragazzi di 'Next Generation Italy', che li guidano nelle varie pratiche burocratiche e relative a ogni aspetto della vita quotidiana. Hanno già iniziato un corso intensivo di lingua italiana. A fornire assistenza e aiuto anche l'Arcidiocesi, Federmanager, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Gandhi Charity e Manageritalia Emilia-Romagna.