Rimini: per risolvere il problema dei furti di biciclette arriva una piattaforma digitale

Attualità

Rimini

| 15:32 - 10 Settembre 2019

Furto di bicicletta (foto di repertorio).

Giovedì 12 settembre l'amministrazione comunale di Rimini presenterà il primo registro digitale territoriale, al fine di contrastare i furti di biciclette. Nel dettaglio si tratta di una piattaforma online sviluppata dalla start-up "Bikebee", alla quale Rimini ha aderito assieme ad altri comuni. Il registro digitale sarà accessibile da chiunque e da qualsiasi device. In questo modo sarà possibile consultare e riconoscere le biciclette rubate su tutto il territorio, comunale e nazionale, grazie alla comunità dei ciclisti che interviene a supporto per ritrovare le biciclette in ogni città. Una funzionalità condivisa, come il database delle bici, che genera una rete di collaborazione tra le varie amministrazioni. In particolare chiunque può registrare gratuitamente, anche via app e via bikebee.it, la propria bicicletta nella banca dati digitale. Gli utenti possono, via smartphone, effettuare passaggi di proprietà, controllare la lista dei furti segnalati, denunciare un furto o l'avvistamento di una bici rubata, comunicare con altri utenti, ricevere notifiche da call center Bikebee. Potranno anche vedere l'ultima posizione nota della bici rubata, ricevere notifiche dagli utenti, ricevere informazioni e notifiche da un servizio clienti dedicato e segnalare il ritrovamento della bicicletta.