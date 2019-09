Paolo Simoncelli e tanta musica protagonisti della settimana della Motogp a Cattolica

Eventi

Si accendono in motori della terza edizione del Motor Beach Circus di Cattolica. A brindare e dare avvio al calendario della manifestazione arrivano dei super ospiti d’eccezione. Per l’“Openin Party - RedBull CityCrusher” è stata annunciata, infatti, la presenza dei piloti Moto3 Niccolò Antonelli e Tatsuki Suzuki, il team manager "Sic58" Paolo Simoncelli, padre dell'indimenticabile Marco, ed il giornalista Paolo Beltramo, voce storica dei collegamenti televisivi da bordo pista durante le gare del motomondiale. L’appuntamento è per giovedì alle 19.00, all'incrocio 4 bar di via Fiume, per dare il giusto avvio al “fine settimana a tutto gas”. Tifosi, appassionati, turisti e cittadini sono invitati a far sentire tutto il loro affetto e calore ai protagonisti del mondo a due ruote. Sino al 15 settembre l'Amministrazione Comunale di Cattolica ha organizzato un ricco programma di eventi in concomitanza del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini.



MCB OPENING PARTY. Giovedì 12 settembre l'evento di apertura del mbc motor beach circus 2019 con djset, motogp music groove, tra la via Fiume e l'incrocio 4 bar a partire dalle ore 19.00. Ospiti i piloti Niccolò Antonelli e Tatsuki Suzuki, il team manager "Sic58" Paolo Simoncelli ed il giornalista Paolo Beltramo.



LE CURVE DEI TIFOSI. Da giovedì 12 a domenica 15 settembre, esattamente come le tribune nei circuiti, le vie del centro di Cattolica verranno personalizzate con i colori delle case motociclistiche e dei piloti della Moto GP. Via Dante ed una parte di via Curiel diventeranno la mitica Brutapela dove la coreografia sarà dominata dal colore giallo del “Dottore”, il rosso in via Fiume saprà scaldare gli animi dei Ducatisti e l’arancione di Piazza Primo Maggio e la restante parte di via Curiel sarà il contraltare dei tifosi di Marquez. Un caleidoscopio di colori e di energia positiva che saprà contagiare tutti.



MUSICA A TUTTO GAS. Un contenitore unico di appuntamenti musicali che si svolgeranno su due giornate, 13 e 14 settembre, e che grazie a ritmi e sonorità coinvolgerà tutto il territorio, cittadini e turisti che soggiornano in città. Dalle ore 18.00 di giorno 13, la musica sarà la protagonista ed animerà strade e locali della Regina. Si proporranno performances live o dj set, grazie alle quali Cattolica si trasformerà in un grande “parco della musica”.



SFILATA BIMBI IN MOTO. Le minimoto ed i loro giovanissimi centauri faranno bella mostra di se sabato 14. Partirà da Piazza I° Maggio una sfilata degli allievi del Motor Park Cattolica (pista su cui Rossi disputa le sue prime gare) che colorerà ed animerà le vie cittadine. Due i momenti previsti, alle 18.00 ed alle 20.00.



LIVE ROXY BAR. Sabato 14 settembre spicca l'evento in Piazza I° Maggio dove è previsto dalle 21,30 il live concert dei “Roxy Bar”, tribute band di Vasco Rossi