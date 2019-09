Un morto in un tragico incidente sull'A-14: lo scontro tra automobile e autocarro

Cronaca

Cattolica

| 13:37 - 10 Settembre 2019

Auto Polizia (foto di repertorio).

Una persona è deceduta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 in cui sono rimasti coinvolti un autocarro e un'autovettura sull'autostrada A14 Bologna-Taranto al km 151 nella zona di Gradara, tratto compreso tra Pesaro e Cattolica in direzione di Bologna. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente (ore 13.30 circa) si circola su due corsie e si registrano tre chilometri di coda verso Bologna.