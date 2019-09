Calcio sammarinese: la stagione dei Cosmos inizia il 27 settembre con la Virtus Acquaviva

Sport

Repubblica San Marino

| 12:41 - 10 Settembre 2019

I giocatori del Cosmos a rapporto da mister Protti prima di un allenamento.

Mentre la squadra continua ad allenarsi agli ordini dell’allenatore Cristian Protti in vista della prossima stagione calcistica, la Federcalcio sammarinese ha ufficializzato di recente date e orari delle partite valide per la prima fase di regular season del campionato e per gli ottavi di finale della Coppa Titano che verranno disputate dalla Società Sportiva Cosmos.



In campionato la squadra gialloverde di Serravalle è stata inserita nel girone B con Tre Penne (campione di San Marino), Fiorentino, Libertas, Cailungo, Virtus Acquaviva e San Giovanni. Dopo aver osservato un giorno di riposo alla prima giornata (20-21-22 settembre), mister Protti e i suoi giocatori scenderanno ufficialmente in campo venerdì 27 settembre, alle ore 21.15 a Montecchio, per sfidare la Virtus Acquaviva. Il Cosmos giocherà di venerdì sera, sempre alle ore 21.15, anche il 4 ottobre e dovrà vedersela con la Libertas all’Ezio Conti di Dogana, completamente rinnovato dopo i lavori di rifacimento volti alla realizzazione di un nuovo campo in sintetico e di dimensioni regolamentari per le competizioni calcistiche europee. Successivamente il club gialloverde disputerà di pomeriggio, alle ore 15, le gare rimanenti della prima fase di regular season affrontando il Cailungo (il 19 ottobre ad Acquaviva), il Fiorentino (il 3 novembre a Montecchio), il Tre Penne campione in carica (il 24 novembre a Domagnano) e il San Giovanni (il 30 novembre ad Acquaviva). Le prime quattro classificate di ciascun girone saranno inserite nel Q1, mentre le restanti sette formazioni nel Q2. Scatterà di conseguenza la seconda fase di regular season, che porterà a formare la griglia dei playoff scudetto: saranno otto i club che parteciperanno alla post season e sei di queste arriveranno dal Q1.



In Coppa Titano, invece, la Società Sportiva Cosmos affronterà allo stadio “Federico Crescentini” di Fiorentino il San Giovanni in una doppia sfida valida per gli ottavi di finale. La gara di andata si svolgerà il 26 ottobre alle ore 15, mentre la gara di ritorno il 10 novembre sempre alla stessa ora. In caso di perdurante parità di reti segnate e subite nell’arco dei 180 minuti regolamentari, si procederà con tempi supplementari e, laddove necessari, calci di rigore. In caso di extra-time, esattamente come nelle finali di campionato, è prevista per gli allenatori la possibilità di effettuare una quarta sostituzione aggiuntiva.